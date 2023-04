Szybcy i wściekli 11 - film ma scenarzystów. To finał całej serii

Giulia Parmigiani/Universal Pict - © Universal Studios. All Rights Reserved.

Jak donosi Deadline, Szybcy i wściekli 11 to film z zupełnie innymi scenarzystami niż poprzednie odsłony serii. Oficjalnie zostali nimi Christina Hodson (Flash, Ptaki Nocy), Bumblebee) oraz Oren Uziel (Paradoks Cloverfield). Internauci drwią w mediach społecznościowych, że w finale sagi po raz pierwszy ta seria ma osoby, które można nazwać scenarzystami. Za kamerą powróci Louis Leterrier, który stworzył film Szybcy i wściekli 10. Potwierdzono, że 11. część to finał serii.

Szybcy i wściekli 11 - co wiemy?

Wszystko wskazuje na to, że 10. część ma bezpośrednio wprowadzić do finału. Na ten moment jednak z uwagi na spoilery kompletnie nic nie wiemy o tym, co ostatnia część serii może pokazać i kto może pojawić się na ekranie.

Przypomnijmy, że saga Szybcy i wściekli dzięki zmianie tonu w czwartej i piątej części stała się jedną z najpopularniejszych serii na świecie. Zebrała do tej pory ponad 6 mld dolarów. Szybcy i wściekli 10 pojawią się 19 maja w kinach.