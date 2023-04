Szybcy i wściekli 10 - poznajcie wszystkich 24 bohaterów. Brie Larson, Cardi B i gwiazda Legionu Samobójców

Fot. Materiały prasowe

Szybcy i wściekli 10 to kolejna część kultowej franczyzy. To ma być już przedostatnia jazda Vin Diesela w roli Doma Toretto. Tym razem przywódca filmowej rodziny będzie musiał zmierzyć się z Dante Reyesem, którego gra Jason Momoa. Zanim jednak zobaczycie ich starcie na dużym ekranie, warto najpierw poznać wszystkich bohaterów. Zobaczcie przygotowane przez The Direct szczegółowe zestawienie członków obsady wraz z opisami kogo dokładnie zagrają. Przekonajcie się, którzy ulubieńcy z poprzednich części powrócą tym razem, a także jakie postacie zadebiutują we franczyzie.

Szybcy i wściekli 10 - poznajcie wszystkich 24 bohaterów

Dom Toretto, jego rodzina i wierni sojusznicy, a także groźni przeciwnicy - zobaczcie wszystkich bohaterów Szybkich i wściekłych 10.

Kogo zagra Brie Larson, gwiazda Kapitan Marvel, a także Daniela Melchior, znana z Legionu Samobójców? Która nowa bohaterka na pewno powróci w następnej części, czyli finale sagi? Z jaką postacią powiązany jest główny złoczyńca, Dante Reyes? Przekonajcie się sami.

Tego Calderón wcieli się w Tego Leo, sojusznika Rico Santosa, który często towarzyszy Domowi w przygodach. Obecnie prowadzi restaurację w Brooklynie, choć niewykluczone, że będzie musiał zostawić biznes, by ratować rodzinę.

Szybcy i wściekli 10 - kiedy premiera filmu?

Szybcy i wściekli 10 - premiera 19 maja 2023 roku tylko w kinach.