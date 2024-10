TA planeta może być ważna dla Thrawna. Ma związek z Anakinem Skywalkerem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wielki Admirał Thrawn był zapowiadany przez kilka ostatnich seriali ze świata Gwiezdnych Wojen jako główny antagonista tzw. "Mandoverse", a zatem produkcji, które wywodzą się od serialu The Mandalorian i opowiadają historię pomiędzy Oryginalną Trylogią a Trylogią Sequeli. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on będzie wrogiem herosów tamtej ery Gwiezdnej Sagi. Do tej pory przebywał w innej galaktyce po wydarzeniach ze Star Wars Rebelianci.

Nowa teoria, która pojawiła się w sieci łączy się z książką i wskazuje, która planeta może być dla Thrawna ważna.

TA planeta może być ważna dla Thrawna

W książce Thrawn: Alliances tytułowy bohater poznał legendarnego Anakina Skywalkera na Batuu. To planeta na skraju Zewnętrznych Rubieży, której najbliżej jest do rodzinnej planety Chissów. Thrawn trafił tam w ramach rekonesansu, podczas gdy Skywalker zainteresowany był odnalezieniem zaginionej Padme. Obaj połączyli siły i współpracowali, co zaowocowało pokrzyżowaniem planów Separatystów. Thrawn postanowił sfingować własne wygnanie i trafić do przestrzeni Republiki. Ta jednak stała się już Imperium, a on odpowiadał bezpośrednio przez Imperatorem. Warto dodać, że Thrawn jako jeden z niewielu wiedział o tym, że Darth Vader to w rzeczywistości Anakin Skywalker.

Dlaczego Batuu jest tak istotne? To planeta na skraju Nieznanych regionów, a jak ustanowił 3. sezon serialu The Mandalorian, to właśnie tam zbierają się pozostałości Imperium, którymi miałby dowodzić sam Thrawn. Batuu zadebiutowało w parku tematycznym Galaxy's Edge. Bardzo możliwe, że zadebiutuje też w projekcie aktorskim jako baza wypadowa Imperium i miejsce, w którym siły Thrawna się zbierają.

Jaki związek ma z tym Anakin Skywalker? Podobnie do Thrawna znakomicie zna on Batuu. Widzieliśmy pod koniec Gwiezdne Wojny: Ahsoka, że jego Duch Mocy towarzyszy bohaterce i może jej doradzać. Takie wsparcie byłoby nieocenione w starciu z tak przebiegłym i inteligentnym strategiem, co Thrawn.

