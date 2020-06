Ta technologia powiększy zdjęcia jak eksperci z CSI

Źródło: duke.edu

W serialach pokroju CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas wielokrotnie mogliśmy podziwiać, jak technicy kryminalistyki wykorzystywali nowoczesne narzędzia informatyczne, aby przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji zamienić rozpikselowane zdjęcie w wyraźny obraz przestępcy. Niestety, przez lata rozwiązania tego typu mogliśmy traktować wyłącznie w kategorii fantastyki naukowej. Do czasu, aż algorytmy sztucznej inteligencji ukazały swój potencjał.

Zespół badaczy z Uniwersytetu Duke’a opracował algorytm wykorzystujący technologię uczenia maszynowego do rekonstrukcji rozpikselowanych obrazów. Ich narzędzie działa niemal tak sprawnie jak to, którym posługują się eksperci z CSI – sztuczna inteligencja PULSE potrafi przeskalować obraz aż 64-krotnie. Oznacza to, że sprawnie powiększy zdjęcie o rozdzielczości 16x16 pikseli do rozdzielczości 1024x1024.

Jeszcze nigdy obrazy w podwyższonej rozdzielczości nie były tworzone w takiej rozdzielczości z tak dużą liczbą detali – stwierdziła Cynthia Rudin, główna badaczka odpowiedzialna za opracowanie algorytmu.

Ale PULSE nie działa dokładnie tak jak serialowa technologia, gdyż narzędzie wyspecjalizowano wyłącznie w rekonstruowaniu twarzy. Algorytm działa dwutorowo – najpierw w oparciu o technologię uczenia maszynowego generuje twarz w wysokiej rozdzielczości, a następnie ponownie obniża rozdzielczość i porównuje wynikowy obraz do wyjściowego. Proces przeskalowywania przeprowadzany jest do momentu, aż oba materiały niskiej jakości nie będą wyglądać identycznie, co będzie sygnałem, że twarz została prawidłowo przeskalowana.

Tyle teorii, ale jak narzędzie sprawdza się w praktyce? Najlepiej widać to na poniższej ilustracji, która prezentuje zdjęcia badaczy z Uniwersytetu Duke’a przed przetworzeniem, po rozpikselowaniu oraz po ponownym przeskalowaniu:

Trzeba przyznać, że w większości podejść PULSE poradził sobie z tym zadaniem więcej niż przyzwoicie. Naukowcy liczą na to, że ich algorytm sprawdzi się w medycynie, mikroskopii oraz w procesie obrazowania satelitarnego.