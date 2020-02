Tajemniczy ogród - zobacz zwiastun nowej adaptacji klasyka literatury

Tajemniczy ogród to film, który stanie się kolejną adaptacją uznawanej za klasykę literatury dziecięcej powieści Tajemniczy ogród autorstwa Frances Hodgson Burnett - przypomnijmy, że za jedną z nich, pełnometrażową produkcję z 1993 roku, zrealizowała Agnieszka Holland. Obraz opowie historię 11-letniej Mary Lennox, która, choć urodzona w Indiach, zostanie ostatecznie wysłana do położonego w angielskim Yorkshire domu swojego wuja, Archibalda Cravena. To tutaj pozna ona swojego chorowitego kuzyna, Colina, a także Dickona i bezpańskiego psiaka, z którymi razem zacznie odkrywać sekrety posiadłości - w tym tajemniczy, mocno zaniedbany ogród, któremu chce przywrócić dawny wygląd...

W obsadzie znaleźli się m.in. Colin Firth, Julie Walters, Maeve Dermody i Dixie Egerickx w roli głównej bohaterki. Za kamerą stoi Marc Munden.

Zobaczcie zwiastun:



Tajemniczy ogród - polska premiera filmu już 22 maja 2020 roku.