Spisek przeciwko Ameryce - pełny zwiastun serialu HBO. Alternatywna historia USA

Sześcioodcinkowy miniserial Spisek przeciwko Ameryce jest adaptacją uznanej powieści Philipa Rotha o tym samym tytule. Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu. Zadebiutował pełny zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie znajdują się miedzy innymi Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson, John Turturro i Caleb Malis. Autorami produkcji są David Simon i Ed Burns.

Premiera Spisku przeciwko Ameryce zaplanowana została w HBO i HBO GO na 17 marca. Odcinek pierwszy zostanie dodany do serwisu HBO GO nad ranem, równolegle z amerykańską premierą. Na antenie HBO emisja pierwszego odcinka odbędzie się o godzinie 3.00, natomiast powtórka zaplanowana została tego samego dnia na godzinę 20.10. Miniserial liczyć będzie 6 odcinków.