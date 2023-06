Tajna Inwazja - Disney pokazuje pierwsze pięć minut odcinka serialu MCU

Disney+

Nowy serial MCU zatytułowany Tajna Inwazja, opowie o inwazji Skrullów na Ziemię. Nick Fury i Talos, niecodzienny duet, wspólnymi siłami będą musieli dowiedzieć się, którzy bohaterowie Marvela są sobą, a którzy są tak naprawdę zmiennokształtnymi kosmitami.

W ramach promocji, Disney i Marvel Studios stworzyli stronę, na której jest prośba o wpisanie kodu. Po wprowadzeniu odpowiedniej kombinacji, dostajemy pierwsze pięć minut z premierowego odcinka. Akcja zabiera nas do Moskwy, gdzie śledzimy losy Everetta Rossa granego przez Martina Freemana. Wspomnianą stronę możecie odwiedzić tutaj (jeśli szukacie kodu, oto on: RSD3PX5N7S), natomiast klip jest już też w sieci do obejrzenie poniżej:

Tajna Inwazja - klip

https://twitter.com/MStudiosNews/status/1666880883654000657

Tajna Inwazja - zdjęcia

Tajna Inwazja - nowe zdjęcie

W obsadzie serialu są między innymi Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke i Kingsley Ben-Adir. W produkcji swój udział zaliczy też Don Cheadle.

Tajna Inwazja - premiera pierwszego odcinka serialu już 21 czerwca na platformie Disney+.