Tajna Inwazja - ujawniono czas trwania pierwszych odcinków. Fani będą zadowoleni?

Źródło: Marvel/Disney+

Nowy serial MCU zatytułowany Tajna Inwazja, opowie o inwazji Skrullów na Ziemię. Nick Fury i Talos, niecodzienny duet, wspólnymi siłami będą musieli dowiedzieć się, którzy bohaterowie Marvela są sobą, a którzy są tak naprawdę zmiennokształtnymi kosmitami.

Z zapowiedzi wiemy, że na fanów czeka specyficzna intryga i dobrze jest wiedzieć, że odcinki będą trwały nieco dłużej od poprzednich serialowych produkcji MCU. Przynajmniej jeśli chodzi o dwa pierwsze, których czas trwania ujawnił scooper @Cryptic4KQual. Według jego informacji, czas trwania będzie następujący:

ODCINEK 1 - 52 minuty 44 sekundy

ODCINEK 2 - 55 minut 28 sekund

Czas trwania nieprzypadkowo zawsze jest komentowany przy okazji seriali MCU. Wielu widzów zarzucało im, że są zbyt krótkie i przez to można było mieć wrażenie, że były to raczej filmy pocięte na epizody, niż faktycznie seriale pomyślane tak, by każdy odcinek był wypełniony po brzegi treścią i akcją. Tajna inwazja zapowiadana jest jako dojrzalszy thriller, więc to na pewno wymaga nieco dłuższych odcinków. Prawdopodobnie powyższy czas zawiera też czołówkę i napisy początkowe oraz końcowe, więc pewnie finalnie same odcinki są o mniej więcej pięć minut krótsze. Tego dowiemy się jednak już 21 czerwca.

Tajna Inwazja - zdjęcia

Tajna Inwazja - nowe zdjęcie

W obsadzie serialu są między innymi Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke i Kingsley Ben-Adir. W produkcji swój udział zaliczy też Don Cheadle.