Tajna inwazja - gwiazda MCU potwierdza swoją rolę w serialu

fot. Marvel

Serial MCU Tajna Inwazja jest owiany tajemnicą. Niewiele wiemy poza faktem, że oparty jest on na słynnej komiksowej historii. Nadchodzące cztery miesiące to czas bardzo długich dokrętek do widowiska Disney+, Kto na pewno pojawi się w obsadzie?

Tajna inwazja - obsada

Martin Freeman w rozmowie z Radio Times potwierdził, że w tym serialu wraca do roli Everetta Rossa, którą grał w filmach Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i Czarna Pantera.

Źródło: Marvel

Do tej pory z różnych źródeł wiedzieliśmy, że w obsadzie są takie osoby jak Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Cobie Smulders (Maria Hill) oraz nowe twarze w MCU: Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo, Christopher McDonald i Killian Scott.

Postać graną przez Martina Freemana zobaczymy jeszcze w 2022 roku w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Widowisko pojawi się w listopadzie na ekranach kin. Data premiery serialu MCU pod tytułem Tajna inwazja nie jest znana.