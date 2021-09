Tajna Inwazja - którego złoczyńcę zagra Kingsley Ben-Adir? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Tajna Inwazja będzie kolejnym serialem MCU, który powstanie dla Disney+. Produkcja ma być inspirowana komiksem o tym samym tytule. W powieści graficznej pokazano Skrulli podszywających się pod wielu znanych herosów Marvela, chcących podbić Ziemię. W obsadzie serialu są Olivia Colman (Faworyta, The Crown) i Emilia Clarke (Gra o tron). Z kolei Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn powrócą odpowiednio jako Nick Fury oraz Talos.

W główny czarny charakter ma wcielić się Kingsley Ben-Adir. Według Charlesa Murphy'ego, który specjalizuje się w zbieraniu informacji, aktor zagra Skrulla, mającego długą historię z Talosem. Spekuluje się, że chodzi o Paiboka lub Kl’rt. Ten drugi to Super-Skrull, co sugeruje, że mógłby zostać wprowadzony przed zdobyciem mocy przez Fantastyczną Czwórkę.

W serialu ma też wystąpić Killian Scott, o którym mówi się, że ma zagrać jednego z ludzi głównego złoczyńcy. To oznaczałoby, że również jest Skrullem i prawdopodobnie będzie to Klrr. Ten bohater zinfiltrował Stark Industries i był jedną z głównych postaci serii Meet the Skrulls, która też ma podobno posłużyć jako inspiracja dla serialu.

Za kamerą serialu mają stanąć Thomas Bezucha oraz Ali Selim. Z kolei Kyle Bradstreet (Mr. Robot) odpowiada za scenariusz i jest producentem wykonawczym.

Premiera planowana jest na koniec 2022 roku na Disney+.