GTA 6 pójdzie drogą Fortnite i Roblox? Rockstar ma prowadzić rozmowy z twórcami

fot. 2K Games

Serwis Digiday poinformował, że firma Rockstar ma chcieć stworzyć wewnątrz Grand Theft Auto 6 platformę dla doświadczeń wykreowanych przez graczy, podobnie, jak ma to miejsce to w przypadku takich tytułów, jak Roblox czy Fortnite. Dzięki temu społeczność mogłaby sama przedłużać żywotność tej produkcji poprzez oferowanie na przykład nowych map i trybów rozgrywki.

Rockstar Games ma być już po rozmowach z najpopularniejszymi twórcami Roblox i Fortnite, jak również społecznością twórców zgromadzonych wokół serii Grand Theft Auto. Jak na razie są to nieoficjalne i niepotwierdzone informacje, jednak, jak donosi Digiday, mają one pochodzić od branżowych insiderów, którzy mają wiedzę na temat tego typu spotkań.

Nie jest do końca jasne, jakie dokładnie korzyści mieliby twórcy z wprowadzania swojej własności intelektualnej i społeczności do GTA 6, poza rozgłosem wynikającym z obecności w jednej z najpopularniejszych serii gier na świecie. Twórcy na innych platformach metaverse, którzy często określają siebie jako twórcy treści generowanych przez użytkowników (UGC), mogą zarabiać, otrzymując część zysków ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów lub poprzez programy podziału przychodów - napisano na łamach serwisu Digiday.

Wiarygodności całej sprawie dodaje fakt, że w roku 2023 Rockstar nabył zespół CFX.RE, a więc autorów jednych z najpopularniejszych narzędzi do modowania Grand Theft Auto V i Red Dead Redemption 2. Jak zwykle w takich sytuacjach zalecamy jednak, by podchodzić do tego z pewnym dystansem do czasu pojawienia się oficjalnego ogłoszenia.

Przypominamy, że Grand Theft Auto VI ma oficjalnie zadebiutować w 2025 roku, choć dokładna data jeszcze nie padła.