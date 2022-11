Take-Two Interactive wydawcą nowej gry polskiego studia One More Level

fot. One More Level

Krakowskie studio One More Level nawiązało współpracę z Take-Two Interactive, jedną z największych amerykańskich spółek gamingowych. Owa współpraca dotyczyć będzie prac nad nowym projektem, który aktualnie znany jest pod nazwą kodową Cyber Slash. Take-Two Interactive, poprzez Private Division, ma odpowiadać za wydanie oraz marketing gry.

Przedstawiciele OML podkreślają, że dzięki podpisaniu umowy, deweloperzy będą mogli swobodnie realizować dwa projekty: Cyber Slash oraz Ghostrunner 2, kontynuację ciepło przyjętej Ghostrunner.

Zawarte z Take-Two Interactive porozumienie ma przełomowy charakter. Łączymy siły z gigantem globalnego rynku gier, by wspólnie zrealizować projekt gry w ramach nowego, stworzonego przez nas od podstaw uniwersum. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju naszej firmy, zwiększając wartość Spółki dla Akcjonariuszy. Naszą ambicją jest dołączenie do grona czołowych światowych producentów dynamicznych gier akcji i jesteśmy przekonani, że współpraca z Take-Two Interactive wydatnie przybliży nas do jego realizacji - mówi Szymon Bryła, prezes One More Level.

Cyber Slash będzie największym, pod względem skali przedsięwzięcia oraz zakładanego efektu końcowego, projektem w naszej historii. Dzięki wsparciu, nie tylko finansowemu, ale i merytorycznemu, ze strony Take-Two Interactive, możemy poświęcić się tworzeniu wyjątkowej, ambitnej, bezkompromisowej gry akcji, która, w co głęboko wierzymy, ma potencjał, by podbić serca milionów graczy na całym świecie - dodaje Radosław Ratusznik, wiceprezes One More Level.

O Cyber Slash jak na razie nie wiemy nic, Ghostrunner 2 ma natomiast ukazać się na rynku w czwartym kwartale 2023 roku.