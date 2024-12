Cate Blanchett o AI. Czy ma coś wspólnego z kreatywnością?

Cate Blanchett, dwukrotna zwyciężczyni Oscara w swojej karierze, w przeszłości już dawała znać o swojej niechęci do sztucznej inteligencji, mówiąc o tym głośno i publicznie. To samo zrobiła przy okazji rozmowy z BBC, gdzie wspomniała znów o zagrożeniach płynących z korzystania z tej technologii, nie tylko w Hollywood, ale i poza nim.

Uważam, że zagrożenie jest bardzo realne, a dyskusja o nim nie przeszła do mediów głównego nurtu dopóki nie odbył się strajk scenarzystów. Patrzę na rzeczy stworzone przez AI i myślę: "Co to komu daje?" To czasami eksperymenty, które są robione tylko po to, żeby eksperymentować. Można powiedzieć, że w pewien sposób kreatywność też na tym polega. Ale jest to bardzo destrukcyjne - to też jest druga strona kreatywności.

Nie jestem tak bardzo przejęta moją pracą, ale skutkami sztucznej inteligencji, które ta będzie miała na przeciętnego człowieka, emerytów, ludzi pracujących na trzech etatach i próbujących nie popaść w ubóstwo. To jest moje zmartwienie. To znacznie większy problem. Martwię się o nas - o ludzi, o rasę.