Kontynuacja Obcy: Romulus może zaskoczyć. Reżyser ma już pomysł

Fede Alvarez, robiąc Obcy: Romulus, stworzył coś osadzonego pomiędzy filmami Obcy - 8. pasażer Nostromo i Obcy - decydujące starcie. Wprowadził też nawiązania do innych części serii. Produkcja osiągnęła 350,8 mln dolarów wpływów z box office przy budżecie wynoszącym 80 mln dolarów, co czyni ją sukcesem komercyjnym. Kolejna odsłona franczyzy wydaje się formalnością. Jeśli projekt trafi ponownie do Alvareza, reżyser ma już pomysł na to, co chciałby zrobić.

Pomysł na kontynuację Obcy: Romulus

Alvarez w rozmowie z Empire, podczas promocji premiery w streamingu, mówi otwarcie: chce, razem ze współscenarzystą Rodo Sayaguesem, zabrać franczyzę Obcy w nieoczekiwanym kierunku.

– Jesteśmy podekscytowani kierunkiem, w którym możemy zabrać historię. Przy Romulusie pokazaliśmy prawie wszystko, co chciałem i czego nie widziałem od dawna. Teraz możemy iść w nieznanym kierunku.

Według jego planów mielibyśmy śledzić dalsze losy postaci Rain, granej przez Cailee Spaeny.

– Ekscytujące byłoby zabrać postacie, które widzowie znają, do miejsca w franczyzie Obcy, którego jeszcze nie pokazywano. Aby odkryć rzeczy, których do tej pory nikt nie widział.

Reżyser przyznaje jednak, że choć ma pomysły, podejmie się realizacji sequela tylko wtedy, gdy opracuje całą historię wartą opowiedzenia.

– Zazwyczaj popełnia się błąd z sequelami – tworzy się je, ponieważ można. W związku z sukcesem Romulusa z całą pewnością możemy zrobić sequel. Nie chciałbym jednak go robić, jeśli nie mielibyśmy dobrego pomysłu i czegoś godnego tej franczyzy.

Na razie twórca jedynie rozpala oczekiwania po dobrze przyjętym Obcy: Romulus. Jednak zanim opracuje szczegóły konceptu, a studio da zielone światło, minie jeszcze trochę czasu. Żadne decyzje nie zapadły.

