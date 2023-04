Talk to Me - zwiastun filmu. To jeden z najlepiej ocenianych horrorów ostatnich lat

fot. A24

Talk To Me jest nowym horrorem od wytwórni filmowej A24. To reżyserski debiut australijskich bliźniaków Danny'ego i Michaela Philippou. Scenariusz napisali Bill Hinzman i Danny Philippou.

Thriller opowiada o grupie przyjaciół, która odkrywa, jak przywoływać duchy za pomocą zabalsamowanej dłoni. Nie są przygotowani na konsekwencje naginania zasad poprzez długotrwały kontakt z ręką. Granica między światami rozpada się, a niepokojące nadprzyrodzone wizje coraz częściej nawiedzają Mię, która stara się naprawić przerażające szkody, zanim staną się nieodwracalne.

W głównej roli występuje Sophie Wilde (Nic o mnie nie wiecie). W obsadzie są również Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Zoe Terakes i Chris Alosio. Producentkami są Samantha Jennings i Kristina Ceyton (Babadook).

Film zadebiutował podczas tegorocznego festiwalu Sundance. Dziennikarze bardzo go chwalą pisząc, że jest przerażający, niepokojący i wysoce skuteczny. Pochwały otrzymała również obsada. W serwisie Rotten Tomatoes ma 97% pozytywnych opinii od recenzentów, co daje średnią ocenę 8/10. To czyni Talk To Me jednym z najlepszych horrorów w ostatnich latach.

W sieci pojawił się zwiastun thrillera Talk To Me, który będzie mieć premierę 28 lipca 2023 roku. Zobaczcie trailer oraz zdjęcia poniżej.

Talk To Me - zwiastun

Talk To Me - zdjęcia i plakat

Talk To Me