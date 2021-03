Targi E3 2021 nie odbędą się w tradycyjnej formule

fot. ESA

Era klasycznych, wielkopowierzchniowych targów gamingowych powoli dobiega końca, pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na tym segmencie gospodarki. Jeśli nie dojdzie do żadnego spektakularnego przełomu w walce z COVID-19, w tym roku o E3 w fizycznej formule będziemy mogli zapomnieć. Organizatorzy przygotowują się do realizacji wydarzenia w formie wideokonferencji.

Do informacji o zrezygnowaniu z organizacji fizycznych targów E3 dotarł Rösti, jeden z użytkowników serwisu Resetera. Na oficjalnej witrynie Los Angeles odnalazł prezentację Board of Los Angeles Convention and Tourism Development, która stanowi agendę dla spotkania departamentu zaplanowanego na 3 marca. Wśród wielu tematów związanych z funkcjonowaniem miasta znajdziemy tabelę opisującą zmiany w zaplanowanych wydarzeniach konferencyjnych na najbliższy rok. Na liście znalazły się targi E3 z adnotacją o odwołaniu ich fizycznej formuły oraz rozpoczęciu prac nad zapewnieniem relacji wideo z tej imprezy. Tabela sugeruje także, że już teraz toczą się rozmowy nad licencjonowaniem wydarzenia na lata 2022-2023, ale urzędnicy nie sprecyzowali ich docelowej formuły.

Źródło: lacity.org

Odwołanie targów E3 w 2021 roku nie powinno być dla nas zaskoczeniem, już na początku lutego pojawiły się doniesienia o zorganizowaniu imprezy w formie elektronicznej, ten dokument jedynie potwierdza plany Entertainment Software Association związane z tym wydarzeniem.

Tarki E3 każdego roku ściągały do miasta dziesiątki tysięcy graczy i dziennikarzy, a w obliczu trwającej walki z pandemią koronawirusa zorganizowanie imprezy w jej klasycznej formie byłoby działaniem bardzo ryzykownym. Na szczęście z prezentacji wynika, że przedstawiciele ESA nie chcą odwoływać targów, a jedynie zmienić ich formułę. Pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na udostępnienie szczegółowych planów wydarzenia w tym m.in. listy firm, które zdecydują się partycypować w tym przedsięwzięciu.