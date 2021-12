Taste the TV – ekran, który warto polizać

Źródło: YouTube

Taste the TV jest dokładnie tym, co sugeruje jego nazwa – sprzętem do wyświetlania obrazu ze zintegrowanym systemem symulowania smaku. Homei Miyashita chciał oddać w nasze ręce urządzenie, które pozwoli w pełni zagłębić się w świecie kulinarnych doznań.

TTTV wyposażono w kilka zbiorników wypełnionych substancjami smakowymi, które natryskuje się na rozwijalną folię w takich proporcjach, aby zasymulować smak wybranej potrawy. Następnie urządzenie rozwija próbnik i eksponuje go przed ekranem. Po polizaniu próbki rolka zwija folię, przygotowując system do obsługi przez kolejnego użytkownika.

A jeśli ktoś miałby obawy przed dotykaniem takiej rozwijanej folii językiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podstawić pod urządzeniem natryskowym TTTV jednorazową tackę. Poniższy materiał prezentuje sposób natryskiwania próbek oraz wykorzystanie TTTV w najróżniejszych scenariuszach:

Miyashita uważa, że systemy smakowo-telewizyjne pokroju TTTV sprawdziłyby się m.in. w restauracjach, szkołach sommelierów czy do przyprawiania przystawek. Gdyby jednak trafiły do powszechnego, komercyjnego użytku, z pewnością zachwyciłyby fanów programów kulinarnych. W końcu moglibyśmy spróbować potraw Roberta Makłowicza czy Gordona Ramsay’a bez wychodzenia z domu czy przygotowywania ich własnym sumptem.

O dziwo nie jest to marzenie z gatunku tych, które nigdy się nie ziszczą. Miyashita przyznał w wywiadzie z dziennikarzami serwisu Reuters, że byłby w stanie skonstruować w pełni funkcjonalny Taste the TV w cenie 875 $ czyli równowartości ok. 3600 zł.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze