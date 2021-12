LG Media Chair - fotel ze zintegrowanym telewizorem dla fanów filmów [CES 2022]

Źródło: LG Display

Targi innowacji Consumer Electronics Show od lat przyciągają wystawców z całego świata zainteresowanych wypromowaniem swojej wizji nowych technologii. Odwiedzający mogą podziwiać w halach targowych prototypowe modele najróżniejszych gadżetów, nowości produktowe, które będą walczyć o naszą uwagę w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy oraz szalone projekty koncepcyjne. LG Display Media Chair to przedstawiciel tej trzeciej grupy.

Firma LG w trakcie CES 2022 z pewnością skupi się w głównej mierze na promocji nowych odbiorników konsumenckich, jednak to nie o nich będzie najgłośniej. Zwykłe telewizory są wszak nudne w swojej przewidywalności, za to futurystyczne sprzęty pokroju LG Display Media Chair rozpalają wyobraźnię. Ta nietuzinkowa hybryda fotela i telewizora powstała po to, aby stworzyć spersonalizowane, perfekcyjne doświadczenie audiowizualne.

Media Chair jest fotelem telewizyjnym, który ustawia odbiorcę w idealnej odległości od 55-calowego wyświetlacza. Do stworzenia tego małego technologicznego dzieła sztuki wykorzystano telewizor OLED o zakrzywieniu rzędu 1500R. Dystans pomiędzy siedziskiem a panelem wyliczono w taki sposób, aby odbiornik perfekcyjnie wpisywał się w naturalne pole widzenia człowieka. Każdy fragment matrycy jest oddalony od naszych oczu o taką samą odległość, co wpływa na pogłębienie immersji.

Fotel wyposażono także w system audio zintegrowany z panelem Cinematic Sound OLED. Ta technologia wykorzystuje matrycę w roli membrany – wprawiając ją w mikrodrgania, generuje falę dźwiękową. Sprzęt skrywa jeszcze jeden sprytny mechanizm – przycisk, którego aktywacja obróci matrycę w tryb pionowy. Najwyraźniej projektanci chcieli zapewnić komfort zarówno miłośnikom filmów, jak i aplikacji społecznościowych.

Z oczywistych względów LG Display nie podało ceny tego nietuzinkowego gadżetu. Przedstawiciele koreańskiej korporacji prowadzą co prawda rozmowy z anonimowym producentem krzeseł do masażu, który jest zainteresowany skomercjalizowaniem Media Chair, jednak na razie sprzęt funkcjonuję wyłącznie w domenie koncepcyjnej. To natchniona wizja projektantów, którzy zaprojektowali idealne stanowisko do relaksu przy filmach i serialach.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze