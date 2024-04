Tatiana Maslany zjechała CEO Disneya podczas strajku aktorów. Czy teraz tego żałuje?

fot. Disney+

Cofnijmy się do początku strajku aktorów, gdy Robert Iger wypowiedział kontrowersyjne słowa odnośnie wymagań strajkujących. Zdaniem prezesa Disneya ich oczekiwania dotyczące płac były niemożliwe do spełnienia, co oburzyło wiele osób, w tym Tatianę Maslany. Wówczas aktorka określiła Igera jako "oderwanego od rzeczywistości i pracowników, którzy sprawiają, że jego seriale dochodzą do skutku". Teraz, gdy emocje już opadły, a strajk związku SAG-AFTRA dobiegł końca, odtwórczyni She-Hulk odniosła się do swoich słów.

Mecenas She-Hulk - Maslany o ostrych słowach wobec Boba Igera

Aktorka przyznaje, że jej słowa wynikały z intensywnych emocji, które kierowały całą społecznością filmową w tamtym czasie.

- W takich chwilach jesteś bardzo nabuzowany. Trudno jest wyrażać się w pożądany sposób, kiedy stoi się w szeregu pikietujących.

Maslany zwróciła uwagę na ciągły brak szacunku wobec wykonawców w branży filmowej. Wspomniała również o wysyłaniu nagrań do przesłuchań, które ostatecznie prowadzą donikąd.

- Wysyłasz je w pustkę, nigdy nie otrzymujesz odpowiedzi, żadnej informacji zwrotnej i wciąż pracujesz! Nagrywasz siebie i musisz to montować, co także sprawia, że jesteś tak skrępowany.

Wciąż nie wiadomo, czy Mecenas She-Hulk doczeka się drugiego sezonu. Wszystkie odcinki są dostępne na Disney+.

