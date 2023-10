Taylor Swift: The Eras Tour - pierwsze wyniki wyniki box office. Sukces porównywalny do Jokera

Cassidy Araiza/New York Times

Reklama

Pojawiły się już pierwsze wyniki box office Taylor Swift: The Eras Tour. Do tej pory ujawniono dane z pokazów przedpremierowych i 13 października, jednak będziemy aktualizować ten artykuł na bieżąco.

Taylor Swift: The Eras Tour - wyniki box office z pokazów przedpremierowych

Są wyniki box office z pokazów przedpremierowych Taylor Swift: The Eras Tour. Film, który 12 października był wyświetlany w 2700 kinach, oficjalnie zarobił 2,8 milionów dolarów.

Biorąc pod uwagę fakt, że w niektórych miejscach bilety trafiły do przedsprzedaży dopiero na sześć do ośmiu godzin przed seansem (ze względu na zmianę daty, ponieważ początkowo pokazy przedpremierowe miały odbyć się 13 października), to naprawdę dobry wynik.

Taylor Swift: The Eras Tour - wyniki box office z 13 października

Jak donosi Deadline, Taylor Swift: Eras Tour zarobiło w piątek 13 października 39 milionów dolarów. To drugi najlepsze październikowe otwarcie tuż za Jokerem, który w 2019 roku zarobił 39,3 milionów dolarów.

Wciąż jednak pozostaje pytanie, czy produkcja przekroczy próg 100 milionów dolarów w weekend otwarcia, tak jak przewidywano.

Zobacz także:

Najlepsze filmy o muzykach wg Rotten Tomatoes