Nowe nazwisko w obsadzie Grotesquerie Ryana Murphy'ego. To znany futbolista i chłopak Taylor Swift

Travis Kelce - ceniony zawodnik futbolu amerykańskiego, twarz NFL, druga połówka Taylor Swift - już niedługo przejdzie drogę od sportowca do pełnoprawnego aktora. Ryan Murphy zaoferował mu rolę w powstającym serialu Grotesquerie. Będzie to jego aktorski debiut, tuż po występie w programie Saturday Night Live w marcu 2023 roku. Wcześniej wystąpił gościnie w Bazie księżycowej nr 8, a także w dokumencie o jego starszym bracie Jasonie. Wkrótce poprowadzi program Are You Smarter Than a Celebrity, który pojawi się na platformie Amazon Prime Video.

Grotesquerie - co wiadomo o serialu?

Szczegóły fabularne są nieznane, ale w lutym ogłoszono jeszcze innych członków obsady. Oprócz Kelce'a, w produkcji zobaczymy Niecy Nash-Betts, którą widownia pokochała za rolę w serialu Dahmer. Nie zabraknie również Courtneya B. Vance'a oraz Lesley Manville. Serial powstaje dla stacji FX, stąd prawdopodobnie będzie dostępna w Polsce na platformie Disney+.

Niecy Nash-Betts

Z zapowiedzi Ryana Murphy'ego wynika, że serial będzie czymś w rodzaju kryminału z elementami horroru. Możecie je zobaczyć poniżej (koniecznie z dźwiękiem!):

Premiera już jesienią 2024 roku.