TCL prezentuje 85-calowy telewizor 8K z matrycą miniLED

Źródło: TCL

Inżynierowie TCL pochwalili się swoim najnowszym sprzętem z branży RTV, inteligentnym telewizorem wyposażonym w matrycę z górnej półki. TCL X9 to 85-calowa bestia, która chce stać się ozdobą naszych domów. O ile dysponujemy salonem w rozmiarze XXL oraz dużymi zasobami wolnej gotówki, gdyż za ten gadżet trzeba będzie zapłacić 10 tysięcy dolarów.

TCL X9 to kolejny odbiornik korporacji napędzany oprogramowaniem Google TV. Jednak to nie system operacyjny czyni go wyjątkowym, a jego nietuzinkowa forma oraz system wyświetlania obrazu: 85-calowy X9 może pochwalić się matrycą microLED pracującą w rozdzielczości 8K. Dzięki autorskiej konstrukcji zwanej OD Zero udało się ekstremalnie odchudzić panel, umieszczając warstwę podświetlającą tuż za warstwą z diodami odpowiedzialnymi za generowanie kolorów.

Jak przystało na sprzęt klasy premium z 2021 roku, pod obudową nie mogło zabraknąć systemu sztucznej inteligencji. To AiPQ Engine odpowiada zarówno za dynamiczne dopasowywanie kolorów i kontrastu do aktualnie wyświetlanych treści, jak i skalowania go do natywnej rozdzielczości 8K. Miłośnicy kinowych doświadczeń z pewnością docenią kompatybilność telewizora z najpopularniejszymi formatami HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ oraz HLG. Matryca zapewnia także stuprocentowe pokrycie filmowej przestrzeni barwnej DCI-P3.

TCL X9

Aby nie zaburzać szczupłej sylwetki odbiornika, projektanci postawili na zewnętrzny system audio. TCL X9 sparowano z soundbarem stworzonym we współpracy z ekspertami z audiofilskiej firmy Onkyo. To jej zespół zadbał o to, aby X9 wybrzmiewał mocnym, przestrzennym dźwiękiem 5.1.2. Telewizor zadowoli również najbardziej wymagających graczy, gdyż nie zabrakło w nim trybu gamingowego z obsługą takich technologii jak VRR, która dzięki dynamicznej zmianie częstotliwości odświeżania obrazu poprawi płynność gier.

Tym wszystkim zarządza odświeżony system telewizyjny od Google. Oprogramowanie pozwoli m.in. na prowadzenie wideorozmów za pośrednictwem wbudowanej kamery przeznaczonej do obsługi aplikacji Google Duo. Pierwsi (bogaci) szczęśliwcy ze Stanów Zjednoczonych będą mogli wypróbować potencjał TCL X9 już pod koniec 2021 roku.