Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – powstaje aktorski film z Wojowniczymi Żółwiami Ninja. Produkcja dla dorosłych widzów

fot. IDW Publishing

Reklama

Oprócz kontynuacji ubiegłorocznego hitu Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos, Paramount Pictures pracuje również nad aktorskim filmem o słynnych bohaterach w skorupach. Nie będzie to jednak kolejna familijna produkcja, ale aktorski film z kategorią wiekową R. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin to adaptacja popularnego komiksu autorstwa Toma Waltza, Petera Lairda i Kevina Eastmana z 2020 roku.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin - Paramount zapowiedziało aktorski film o Wojowniczych Żółwiach Ninja

Scenariusz do filmu napisze Tyler Burton Smith, który jest współautorem nadchodzącego filmu Boy Kills World i twórcą filmu Laleczka, należącego do serii horrorów o Chucky. Producentem jest Walter Hamada wraz ze swoją firmą 18 Hz.

Akcja The Last Ronin rozgrywa się w totalitarnym Nowym Jorku z przyszłości. Historia opowiada, jak Żółwie i mistrz Splinter zostają zabijani jeden po drugim przez wnuka Shreddera i syntetycznych ninja. Jednemu z bohaterów udaje się ledwo ujść z życiem i poprzysięga krwawą zemstę na swoim oprawcy. Jedną z największych tajemnic komiksu była zagadka, który z Żółwi przeżył, jako że główny bohater posługiwał się broniami należącymi również do swoich poległych kompanów.

Równocześnie z filmem powstaje gra Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin od studia Black Forest Games. Tytuł ma ukazać się w przyszłym roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Data premiery filmowej adaptacji nie została ujawniona.