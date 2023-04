Tekken 8 - Lili dołącza do gry. Zwiastun prezentuje umiejętności bohaterki

fot. Bandai Namco

Lili to kolejna postać, której nie zabraknie w nadchodzącej grze Tekken 8. Nowy zwiastun produkcji nie tylko zdradza, że bohaterka powróci, ale też pokazuje jej umiejętności w walkach. Możemy zapoznać się zarówno z jej ruchami, jak i odświeżonym wyglądem, który nieco zmienił się od poprzedniej części.

Lili to dość nowa bohaterka w serii, bo pojawiła się dopiero w 5. odsłonie z 2005 roku. Jest ona pochodzącą z Monako córką magnata naftowego, która po porwaniu odkryła u siebie zamiłowanie do sztuk walki i chęć sprawdzenia swoich umiejętności. Po uwolnieniu zdecydowała się dalej iść tą drogą, co ostatecznie doprowadziło ją do uczestnictwa w Turnieju Żelaznej Pięści.

Tekken 8 zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Niestety nowa odsłona popularnej serii bijatyk nie doczekała się jeszcze daty premiery.