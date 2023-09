Tekken 8 sprawdzicie przed premierą! Gra pojawi się na PGA 2023 w strefie Bandai Namco

fot. Bandai Namco

Jeżeli wybieracie się na Poznań Game Arena 2023 (targi odbędą się w dniach 6-8 października), to będziecie mieli okazję przetestować Tekken 8 przed premierą zaplanowaną na 26 stycznia 2024 roku. Kolejna odsłona popularnej serii bijatyk będzie bowiem dostępna w grywalnej formie na stoisku Bandai Namco. Odwiedzający strefę w dniach 7-8 października będą mogli również śledzić zmagania najlepszych graczy Tekken 7 w ramach rozgrywek kwalifikacyjnych do ostatniego turnieju w tę produkcję, czyli European Tekken Cup.

Oprócz tego odwiedzający będą mogli sprawdzić także inne tytuły Bandai Namco. Na strefie wydawcy znajdziemy także Sand Land (przedpremierowo), Armored Core 6: Fires of Rubicon i Park Beyond, a w strefie Crunchyroll znajdzie się kolejny tytuł dostępny przedpremierowo, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections i Sword Art Online: Last Recollection, które zadebiutuje na rynku 6 października.

Tekken 8 - lista bohaterów, którzy mogą pojawić się w grze

W poniższej galerii możecie zapoznać się z postaciami, które najprawdopodobniej pojawią się w grze. Lista zawiera bohaterów oficjalnie potwierdzonych przez twórców i wydawcę oraz takich, którzy pojawiali się w przeciekach.

Jin Kazama