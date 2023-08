Teleskop Jamesa Webba zrobił zdjęcie galaktyce Wir. Kosmiczny taniec w M51 tak piękny jeszcze nie był

ESA/Webb/NASA/CSA/A. Adamo/zespół FEAST JWST

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wróciła do zwyczaju wybierania zdjęcia miesiąca spośród fotografii, które wykonuje Teleskop Jamesa Webba. Tym razem stał się nim jedyny w swoim rodzaju portret wyjątkowo dobrze opisanej w świecie astronomii galaktyki Wir, znanej również jako M51 bądź NGC 5194. Mówimy tu o galaktyce spiralnej z niezwykle małym jądrem, położonej w odległości ok. 27 mln lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Psów Gończych. Nowe zdjęcie Webba zrobiono w ramach programu Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers (FEAST - pol. "uczta"); faktycznie, materiał jest prawdziwą ucztą dla oczu.

Odkryta w 1773 roku przez samego Charlesa Messiera galaktyka Wir pozostaje w nierozerwalnym związku z towarzyszącą jej, znacznie mniejszą galaktyką soczewkowatą NGC 5195, która ulokowana jest na końcu jednego z ramion spiralnych większej sąsiadki. Oba obiekty tańczą unikalny taniec grawitacyjny - to właśnie oddziaływanie NGC 5195 powoduje, że ramiona spiralne Wiru nabierają tak majestatycznego, wydatnego charakteru.

Webb przyglądał się samej M51 przy pomocy instrumentu średniej podczerwieni (MIRI) i kamery bliskiej podczerwieni (NIRCam). Wspólna praca obu tych narzędzi pozwoliła uchwycić ciemnoczerwone, włókniste w swej strukturze obszary kosmicznego pyłu przenikającego centrum galaktyki, a także oddane poprzez żółtą i pomarańczową barwę połacie zjonizowanego gazu, powstałego przy rodzących się w tej galaktyce gromadach gwiazd.

Teleskop Webba - galaktyka Wir [NOWE ZDJĘCIA]

Teleskop Webba - zdjęcie galaktyki Wir (MIRI)