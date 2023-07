Teleskop Webba pokazuje oszałamiającą mgławicę Ro Ophiuchi. Kapitalne, nowe zdjęcie na rocznicę pracy!

NASA/ESA/CSA/STScl: K. Pontoppidan i A. Pagan

Teleskop Webba obchodzi dziś pierwszą rocznicę rozpoczęcia swojej misji naukowej. NASA z tej okazji zorganizowała szereg internetowych wydarzeń, upubliczniając także nowe zdjęcie wykonane przez obserwatorium. Widzimy na nim zachwycający pod kątem wizualnym tzw. "Kompleks" mgławicy Ro Ophiuchi - oddalony od Ziemi o 390 lat świetlnych, ulokowany w gwiazdozbiorze Wężownika, najbliższy nam obszar gwiazdotwórczy. Webb zapolował na region, który od dawna zachwyca astronomów; przesłany przez JWST obraz z całą pewnością jest jedną z jego najlepszych fotografii.

Na nowym zdjęciu możemy zobaczyć pozornie spokojny gwiezdny "żłóbek" złożony z ok. 50 gwiazd - większość z nich posiada masę podobną bądź mniejszą od Słońca. Najciemniejsze części obrazu są jednocześnie najgęstszymi - to tu w gęstych kokonach pyłu formują się protogwiazdy. Na fotografii dominuje czerwona barwa; to strumienie wodoru molekularnego, zbudowanego przez przeciwstawne dżety, które wypuszczają młode gwiazdy, po raz pierwszy przebijając się przez kosmiczny pył. NASA porównała ten proces do widoku właśnie narodzonego dziecka, które wyciąga dłonie w kierunku swojej matki.

W centralnej części obrazu widzimy z kolei jaśniejszą "jaskinię"; to ukształtowane przez wiatry gwiazdowe strumienie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które rzeźbi znajdująca się w środku "jaskini", potężna gwiazda S1. Wokół innych gwiazd znajdziemy jeszcze ledwo widoczne cienie, rzucane przez dyski okołogwiazdowe - z czasem dadzą one początek układom planetarnym. Tak prezentuje się ta kosmiczna symfonia:

Teleskop Webba - "Kompleks" mgławicy Ro Ophiuchi na nowym zdjęciu

Teleskop Webba - "Kompleks" mgławicy Ro Ophiuchi

Z okazji pierwszej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej przez Teleskop Webba postanowiliśmy wybrać naszym zdaniem najlepsze zdjęcia wykonane przez obserwatorium:

Teleskop Webba - najlepsze zdjęcia [RANKING]

30. Selfie Teleskopu Webba - 11.02.2022

Rok pracy Webba

Tak całą pracę Webba podsumował administrator NASA, Bill Nelson:

W ciągu zaledwie roku Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zmienił sposób, w jaki ludzkość patrzy na kosmos, zaglądając w obłoki pyłu i po raz pierwszy dostrzegając światło z odległych zakątków wszechświata. Każde nowe zdjęcie jest nowym odkryciem, które umożliwia naukowcom z całego świata zadawanie pytań i odpowiadanie na nie w sposób, o którym kiedyś nawet nie śnili.