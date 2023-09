Teleskop Webba znalazł węgiel w oceanie Europy. To przełom w badaniach księżyca Jowisza

NASA/ESA/CSA/G. Villanueva/S. Trumbo/A. Pagan

Teleskop Webba zrobił to, co nie udało się wcześniej żadnemu innemu kosmicznemu obserwatorium - odkrył źródło dwutlenku węgla na powierzchni słynnego księżyca Jowisza, Europy. Jakby tego było mało, wszystkie zgromadzone przez JWST dane wskazują na to, że źródło to znajduje się w najprawdopodobniej ukrytym pod grubą warstwą lodu oceanie ciekłej wody. Naukowcy NASA nie mają wątpliwości, że to przełomowy moment w badaniach obiektu, który może mieć poważne implikacje dla poszukiwania życia w Układzie Słonecznym.

Astronomowie od dawna przypuszczają, że Europa pod pokrywającym jej powierzchnię lodem może skrywać ocean słonej wody ze skalistym dnem morskim. Nie wiemy jeszcze, czy istnieje w nim życie, jednak skoro to na Ziemi oparte jest na węglu, poszukiwanie jakiejkolwiek jego formy na księżycu Jowisza ma kluczowe znaczenie w tej kwestii. Dzięki wbudowanemu w Webba spektrografowi bliskiej podczerwieni (NIRSpec) dowiedzieliśmy się, że dwutlenek węgla nie został dostarczony na Europę przez meteoryty czy planetoidy, natomiast samo jego źródło w geologicznej skali czasu jest stosunkowo młode.

Dwutlenek węgla na Europie w największych ilościach występuje w regionie nazywanym Tara Regio; jego pokrywa lodowa relatywnie niedawno uległa zniszczeniu, doprowadzając najprawdopodobniej do wymiany materii pomiędzy lodową skorupą a tym, co znajduje się w podpowierzchniowym oceanie. Jak ujawnia Samantha Trumbo z Uniwersytetu Cornella:

Poprzednie obserwacje przeprowadzone przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a wskazywały na istnienie soli w części oceanu w obszarze Tara Regio. Teraz wiemy jednak, że występuje tam również duże stężenie dwutlenku węgla.

Geronimo Villanueva z należącego do NASA Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda dodaje:

Naukowcy debatują, w jakim stopniu ocean Europy łączy się z jej powierzchnią. Myślę, że właśnie to pytanie było motorem napędowym dla badań Europy. Nowe odkrycie sugeruje, że być może będziemy w stanie dowiedzieć się kilku podstawowych rzeczy dotyczących składu samego oceanu, zanim przewiercimy się przez lód, aby uzyskać pełny obraz.

Wiemy także, że naukowcy poszukiwali jeszcze mającego wydobywać się z powierzchni Europy pióropusza pary wodnej - podobne zdarzenie Hubble wstępnie zidentyfikował aż trzykrotnie na przestrzeni ostatniej dekady. Webb nie wykrył jednak śladów obecności zjawiska, co może mieć związek z faktem, że występuje ono wyłącznie w określonych momentach.

W październiku przyszłego roku Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeli w kierunku księżyca Jowisza sondę Europa Clipper, która wykona dziesiątki przelotów w pobliżu obiektu, aby dokładniej zbadać, czy pod jego powierzchnią mogą istnieć warunki umożliwiające powstanie życia.