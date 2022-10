Teleskop Webba spojrzał w stronę Wielkiego Wybuchu. Na nowym zdjęciu wyłania się tajemniczy obiekt

NASA/ESA/CSA/Dan Coe (STScI)/Rebecca Larson (UT)/Yu-Yang Hsiao (JHU)/Alyssa Pagan (STScI)

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znów spojrzał ku krańcowi czasu, przesyłając na Ziemię zdjęcie tajemniczego obiektu o nazwie MACS0647-JD, któremu przed 10 laty przyglądał się również teleskop Hubble'a. O ile dla drugiego z wyżej wymienionych obserwatoriów był on ledwie dostrzegalnym punktem na mapie wszechświata, o tyle JWST zobaczył w tym samym miejscu przedziwną strukturę, która zapoczątkowała ożywioną dyskusję wśród naukowców NASA.

MACS0647-JD po analizie fotografii Hubble'a z 2012 roku został zaklasyfikowany jako bardzo odległa galaktyka, znajdująca się ok. 13,3 mld lat świetlnych od Ziemi. Szacuje się, że powstała ona zaledwie 427 mln lat po Wielkim Wybuchu, kiedy wszechświat miał tylko 3% swojego obecnego wieku. Zarówno Hubble, jak i Webb mogły analizować MACS0647-JD dzięki zjawisku soczewkowania grawitacyjnego; podczas obserwacji gromady galaktyk MACS0647 struktura na pierwszym planie zadziałała więc jak swoista lupa powiększająca, wzmacniając światło jeszcze dalej położonych obiektów - w tym MACS0647-JD. Istotne jest to, że na zdjęciach obu teleskopów pojawił się on potrójnie w różnych częściach obrazu, na co wpływ ma właśnie soczewkowanie grawitacyjne.

Czym jednak naprawdę jest MACS0647-JD? Jego odkrywca, Dan Coe, tak komentuje tę kwestię:

W przypadku zdjęć Hubble'a była to tylko blada, czerwona kropka. Mogliśmy wówczas stwierdzić, że była to naprawdę mała, maleńka galaktyka rodząca się w trakcie pierwszych 400 mln lat po Wielkim Wybuchu. Teraz patrzymy tam dzięki Webbowi i możemy rozróżnić aż DWA obiekty! Aktywnie dyskutujemy o tym, czy są to dwie odrębne galaktyki, czy też dwie grupy gwiazd w jednej galaktyce.

NASA zwraca uwagę, że po przyporządkowaniu kolorów do poszczególnych długości fal jeden z tych obiektów jest bardziej niebieski, drugi natomiast - czerwony. Gazy o tej barwie mają różne właściwości; niebieski wskazywałby na bardzo młode gwiazdy i brak kosmicznego pyłu, natomiast czerwony na gwiazdy nieco starsze. Nie jest też wykluczone, że mamy tu do czynienia ze zderzeniem się galaktyk; jeśli to się potwierdzi, byłoby to najdalsze i najstarsze wydarzenie tego typu, jakie ludzkość miała okazję oglądać w całej historii badań kosmosu.

Europejska Agencja Kosmiczna zamieściła z kolei w sieci wideo porównujące zdjęcia MACS0647-JD pochodzące z teleskopów Hubble'a i Webba: