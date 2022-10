Teleskop Webba przesłał spektakularne zdjęcie zderzenia galaktyk. Czym są "kolce" na fotografii?

ESA/Webb/NASA/CSA/L. Armus/A. Evans

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma pokazywać nowe zdjęcie przynajmniej raz na tydzień - o takim obrocie spraw wiemy już z wydanego kilka dni temu komunikatu NASA. Tym razem kolejną fotografię obserwatorium jako pierwsza zdecydowała się jednak upublicznić Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Na jej specjalnej podstronie możemy więc zobaczyć zdjęcie przedstawiające zderzenie galaktyk w systemie IC 1623, któremu wcześniej przyglądał się również teleskop Hubble'a.

IC 1623 to znajdujący się w odległości ok. 270 mln lat świetlnych od Ziemi i położony w konstelacji Wieloryba system, powstały w wyniku spektakularnego łączenia się ze sobą dwóch galaktyk spiralnych. Obie z nich oddziałują na siebie w ramach grawitacyjnego uścisku, powoli tworząc zupełnie nowy obiekt. Według naukowców możemy obecnie obserwować ostatnią fazę tego procesu, która zakończy się powstaniem fali gwiazdotwórczej i powołaniem do istnienia ogromnej liczby nowych światów.

JWST przypatrywał się IC 1623 za pomocą trzech swoich instrumentów naukowych: MIRI, NIRCam i NIRSpec. Tak prezentują się nowe zdjęcia (w galerii znajdziecie również fotografię tego samego systemu wykonaną przez teleskop Hubble'a w zakresie światła widzialnego):

IC 1623 - zdjęcie teleskopu Webba

Na nowych fotografiach - podobnie jak choćby na pierwszych materiałach przesłanych przez JWST - widzimy charakterystyczne "kolce dyfrakcyjne" teleskopu Webba, 8-kątny wzór przywodzący na myśl kształt płatka śniegu. Tego typu artefakty powstają na teleskopowych obrazach bardzo jasnych źródeł, będąc następstwem interakcji światła gwiazd czy galaktyk z fizyczną strukturą obserwatorium, ze szczególnym uwzględnieniem jego zwierciadła wtórnego.