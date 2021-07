Tencent przejmuje Sumo Group, twórców LittleBigPlanet 3

fot. SIE

Studio, które zasłynęło ze stworzenia LittleBigPlanet 3 zmieniło właściciela. Tencent wyłożył na zakup Sumo Group równowartość 1,26 miliarda dolarów, przejmując pełnię praw do zarządzania brytyjską firmą. To kolejna korporacja, która uzależniła się od chińskiego giganta branży gamingowej.

Tencet ma ambicję, aby stać się liderem sektora gier komputerowych, a zakup kolejnych studiów ma pomóc w osiągnięciu tego celu. Firma przejęła już zespół Riot Games odpowiedzialny za League of Legends i ma udziały w takich korporacjach jak Activision Blizzard, Epic Games, Paradox Interactive czy Ubisoft. Tencent nie dysponuje także akcjami platformy komunikacyjnej Discord.

Dzięki przejęciu Sumo Group w ręce korporacji oprócz wspomnianej marki LittleBigPlanet wejdą takie produkcje jak Crackdown 3, Sackboy: A Big Adventure czy Hitman 2. Ponadto w skład Sumo Group wchodzą studia zależne, które również będą pracować dla chińskiego Tencenta. Mowa m.in. o zespołach The Chinese Room (Everybody’s Gone to the Rapture), Red Kite Games (Two Point Hospital) a także o młodej polskiej firmie PixelAnt Games, która dołączyła do tej grupy w lutym 2021 roku.

Mocna rynkowa pozycja nie podoba się jednak regulatorom zarówno z Chin, jak i rynków zagranicznych. Władze w Pekinie dopiero co uniemożliwiły Tencentowi połączenie dwóch lokalnych platform gamingowych Douya oraz Huya. Z kolei amerykańscy regulatorzy planują ograniczyć wpływ korporacji na Riot Games oraz Epic Games. Mimo tych trudności prawnych Tencent dalej dąży do wypracowania sobie jak najmocniejszej pozycji w branży, a zakup Sumo Group jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji tego przedsięwzięcia.