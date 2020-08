Tenet - Tom Cruise wspiera powrót do kin. Wybrał się na pokaz filmu

Warner Bros

We wtorek, 25 sierpnia, Tom Cruise zamieścił w sieci wideo ukazujące jego i reżysera Mission: Impossible 7, Christophera McQuarriego na londyńskim pokazie widowiska Tenet, najnowszego filmu Christophera Nolana, który ma być produkcją zwiastującą powrót widzów do kin po okresie lockdownu. Cruise włączył się w całą akcję zachęcającą do powrotu do multipleksów. W wideo, które zamieścił w sieci oznajmia, że wspaniale jest powrócić do kina na seans filmowy. Poniżej możecie obejrzeć materiał.

W sieci pojawiły się również pierwsze prognozy, które mówią o weekendowym wyniku Tenet w światowym box office. Według nich widowisko Nolana może zarobić 25-30 mln dolarów debiutując na takich rynkach jak Korea, Wielka Brytania, Francja czy Australia. Najbardziej optymistyczne prognozy mówią nawet o 40 mln dolarów. Jednak to tylko szacunkowe wartości. Należy pamiętać, że np w Korei zwiększono ostatnio obostrzenia i wynik w tym kraju może nie być jednak za wysoki.

W filmie główny bohater znany jako Protagonist uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo, wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh.

Tenet - film od dzisiaj w polskich kinach.