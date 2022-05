The Terminal List - zdjęcia z serialu Amazona. Chris Pratt jako komandos na tropie spisku

fot. Amazon Prime Video

The Terminal List to nowy serial platformy Amazon Prime Video, oparty na bestsellerowej powieści Jacka Carra. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z produkcji. Możecie je obejrzeć poniżej.

Bohaterem produkcji jest James Reece, członek Navy SEALs , którego pluton wpada w zasadzkę w trakcie tajnej misji. Przeżywa tylko Reece. Żołnierz wraca do domu, do swojej rodziny, ze sprzecznymi wspomnieniami wydarzenia i pytaniami o swoją winę. Jednak gdy na jaw wychodzą nowe dowody, bohater odkrywa, że ​​mroczne siły działają przeciwko niemu, zagrażając nie tylko jego życiu, ale także życiu tych, których kocha.

The Terminal List - zdjęcia

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Chris Pratt jako James Reece, Taylor Kitsch jako Ben Edwards, Constance Wu jako Katie Buranek, Jeanne Tripplehorn jako Lorraine Hartley, Riley Keough jako Lauren Reece, Patrick Schwarzenegger jako Donny Mitchell i Arlo Mertz jako Lucy Reece.

The Terminal List - premiera serialu na platformie Amazon Prime Video 1 lipca.