Amazon Prime Video - nowości na maj 2022. Lista tytułów

Fot. Amazon Prime Video/screen zwiastuna: https://www.youtube.com/watch?v=XLnhAbbMkEY

Nowości dla subskrybentów Amazon Prime Video, które trafią na platformę w maju 2022 roku. Poniżej przedstawiamy pełną listę tytułów wraz z opisami. Co dokładnie pojawi się w ofercie?

Wygląda na to, że na Amazon Prime Video zawita nowy program randkowy z dość oryginalnym konceptem amerykańskiego liceum. Pojawi się także nowa fantastyczna seria Night Sky, w której zobaczymy sekretny świat, ukryty w podwórku pewnej pary. Zobaczcie sami.

Amazon Prime Video - nowości na maj 2022.

The Wilds premiera 6 maja

Serial opowiada o grupie dziewczyn, które po katastrofie lotniczej trafiają na bezludną wyspę. W 2. sezonie The Wilds dowiadujemy się jednak, że być może nie są tam same. W zapowiedzi widzimy nastoletnich chłopców, którzy także walczą o przetrwanie pod czujnym okiem ludzi, którzy zaplanowani ten skomplikowany eksperyment społeczny.

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls - premiera 13 maja

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls to nowa seria, która skupia się na artystce Lizzo. W programie piosenkarka szuka odważnych tancerek, które dołączą do niej na wielkiej scenie. Zanim pojadą z nią w trasę, muszą jednak udowodnić, że będą w stanie sprostać wyzwaniu.

Lovestruck High premiera 18 maja

Lovestruck High to nowy program randkowy, w którym 15 singli przenosi się do specjalnej scenerii American High School, by znaleźć drugą szansę w miłości. W ten sposób uczestnicy mogą spełnić swoje nastoletnie fantazje, wkraczając do nostalgicznego świata. Ich celem jest korona na balu. Narratorem będzie sama Lindsay Lohan.

Serial Night Sky opowiada o parze, która lata temu odkryła dziwną komnatę, zakopaną na swoim podwórku, prowadzącą do dziwnej planety. Ostrożnie pilnowali tego sekretu, jednak gdy w ich życie wkroczył enigmatyczny młody człowiek, wszystko stanęło na głowie. Tajemnicza komnata okazuje się czymś więcej, niż myśleli.