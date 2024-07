Terminator Zero będzie czerpał z japońskich horrorów. Nowe zdjęcie z anime

fot. Netflix

Reklama

Już pierwsza odsłona Terminatora od Jamesa Camerona w pewien sposób nawiązywała do gatunku horroru, a kolejne części często korzystały z tej stylistyki. Tą samą drogą chce podążyć Terminator Zero, czyli nadchodzący serial anime od Netflixa. Magazyn Empire miał okazję rozmawiać z showrunnerem, Mattsonem Tomlinem, o nowym otwarciu dla tej popularnej serii. Oprócz zdjęcia prezentującego przerażającego, nieco zniszczonego robota z dwoma karabinami snajperskimi, które zobaczycie poniżej w galerii, twórca Terminatora Zero odpowiedział również o swoich inspiracjach kinem grozy, które będzie odczuwalne w serialu anime.

Terminator Zero - anime inspirowane zachodnimi i japońskimi anime

Tomlin wśród inspiracji wymienia takie klasyki horroru, jak Piątek trzynastego i Koszmar z ulicy Wiązów:

Chciałem nawiązać do body-horroru i seryjnego mordercy z pierwszego filmu, który był prawie jak Piątek trzynastego albo Koszmar z ulicy Wiązów.

Z kolei reżyser, Masashi Kudō dodał, że anime będzie nawiązywało do japońskiej szkoły kina grozy pełnej niedopowiedzeń:

Serial zawiera także elementy japońskiego horroru. Skupiliśmy się na podkreśleniu mroku i określeniu, co pokazać, a co pozostawić w ukryciu.

Tomlin opowiedział także o nowym Terminatorze, który przemówi głosem Timothy’ego Olyphanta:

Jest przerażającym ryboczłowiekiem. Nie jest przystojny, ma trochę zeza. Wygląda bardzo strasznie, jak ktoś, kogo nie chciałbyś spotkać w ciemnej uliczce.

Twórca Terminatora Zero przedstawił bliżej postać Eiko, czyli kobiety walczącej w ruchu oporu, która zostaje wysłana w przeszłość, aby zatrzymać działania Malcolma Lee i nie doprowadzić do powstania Terminatorów:

Wzorem dla Eiko był Kyle Reese z oryginalnej części serii. Jej motywy są początkowo niejasne. Ukrywa coś ważnego, a kiedy to wyjdzie na jaw, bardzo mocno uderzy to w widzów.

Terminator Zero

Terminator Zero - fabuła, obsada, data premiery

Wojna w przyszłości pomiędzy resztkami ludzkości a nieskończoną armią maszyn trwa od dekad. W 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskała świadomość i rozpoczęła wojnę z ludźmi. Pomiędzy tą przyszłością a przeszłością stoi wojowniczka, która cofa się w czasie, aby zmienić los ludzkości. Pojawia się w 1997 roku, by chronić naukowca Malcolma Lee, który planuje stworzyć nową sztuczną inteligencję, mającą konkurować ze Skynetem. Gdy Malcolm boryka się z moralnymi dylematami dotyczącymi swojego dzieła, poluje na niego zabójca z przyszłości, który na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Oprócz Olyphanta w obsadzie głosowej znaleźli się również Rosario Dawson (Kokoro), Ann Dowd (Prorokini), André Holland (Malcolm Lee), Sonoya Mizuno (Eiko).

Terminator Zero - premierę anime zaplanowano na 29 sierpnia 2024 roku na Netflixie.