fot. materiały prasowe

Ośmioodcinkowy serial anime Terminator Zero jest już dostępny na Netfliksie. I wygląda na to, że jest czymś lepszym, niż mogliśmy się spodziewać. Czymś, co prawdopodobnie przewyższa ostatnie produkcje z tej franczyzy. A przynajmniej tak sugerują krytycy w pierwszych recenzjach. Równie imponujący jest tomatometer, czyli ostateczna ocena recenzentów na Rotten Tomatoes, który obecnie wynosi aż 95%. Przy średniej ocenie 7.6 na 10 jest naprawdę świetnym rezultatem. Przekonajcie się, co dokładnie myślą na temat produkcji.

Terminator Zero

Terminator Zero - pierwsze recenzje

Serial zachwycił swoją fabułą, w której nie brakuje dynamicznej akcji oraz napięć. Co więcej, dziennikarze zachwalali liczne nawiązania do klasycznych produkcji z serii Terminator. Netflix może pochwalić się prawdziwym złotem, które wyróżnia się na tle innych anime dostępnych na tej platformie streamingowej.

David Opie, GamesRadar

Mattson Tomlin - To jest Terminator, w którym się zakochałem za czasów dzieciństwa. Kocham to, jaki ekipa produkcyjna oddają hołd klasykom, jednocześnie zarysowując kompletnie nową drogę.

Ron Hillard, DiscussingFilm

- Terminator Zero to nie tylko najlepsza rzecz, jaka powstała dla tej franczyzy od lat, ale również jedno z najbardziej stylowych anime Netfliksa.

John Daniel Tangalin, The Cinema Spot

- Netflix przebija się w kategorii animacji nowym serialem anime utrzymanym w klimacie thrillera science fiction.

Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter

- Spin-off Netfliksa daje klasycznej franczyzie nowe, odświeżone wydanie.

Terminator Zero został również zrecenzowany przez zastępcę redaktora naczelnego naEKRANIE.pl, Adama Siennicę. Zachęcamy do zapoznania się z jego opinią.

- To najlepsze, co powstało w tym uniwersum od czasów Terminatora 2.