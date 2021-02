Test na przyjaźń: książkowy pierwowzór niedługo w księgarniach

fot. HBO Max

Test na przyjaźń to film w reżyserii Rachel Lee Goldenberg nakręcony dla HBO. Jest to historia nastolatki, która zachodzi w ciążę, co wywraca do góry nogami jej plany życiowe. Decyduje się na podróż przez Stany z najlepszą przyjaciółką: będzie to prawdziwy test ich relacji.

Już 24 lutego ukaże się na naszym rynku książkowa wersja Testu na przyjaźń. Autorami książki są Jenni Hendriks i Ted Caplan.

Oto opis i okładka Testu na przyjaźń:

Źródło: Poradnia K