Znamy los rodziców Thanosa po narodzinach Szalonego Tytana. Jest aż do bólu okrutny

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W Stanach Zjednoczonych zadebiutował zeszyt Eternals: Thanos Rises #1, tie-in do zasadniczej serii o Przedwiecznych, za którą odpowiadają Kieron Gillen i Esad Ribic. Przypomnijmy, że miał on ukazać wielką wojnę rozgrywającą się w erze dinozaurów, która w konsekwencji doprowadziła do powstania Szalonego Tytana. Komiks ten tłumaczy, dlaczego w głównym cyklu nie widzimy rodziców złoczyńcy; spotkał ich bowiem niezwykle okrutny los.

Zgodnie z klasyczną genezą rodzice Thanosa, A'Lars (w powieściach graficznych lepiej znany jako Mentor) i Sui-San, byli przerażeni faktem, że ich dziecko urodziło się z genem Dewianta. Kobieta próbowała zabić chłopca tuż po jego narodzinach, a po wielu latach Mentor doprowadził do stworzenia Draxa Niszczyciela, mającego zgładzić łotra w czasie próby podboju podboju Tytana. Sęk w tym, że Thanos zamordował najpierw swoją matkę, natomiast później ojca.

Nowy komiks rzuca nowe światło na tę genezę. A'Lars zawarł umowę ze swoją matką, Dainą, dzięki której mógł odbyć stosunek płciowy z inną przedstawicielką własnej rasy, co doprowadziłoby do narodzin jej potencjalnego wybawiciela (warto dodać, że do tej pory Przedwieczni byli nie płodzeni, a tworzeni w specjalnej maszynie). Mentor ostatecznie zakochał się jednak w Sui-San, wojowniczce walczącej razem z Uranitami. Owocami tej relacji byli Eros aka Starfox i Thanos.

Po zobaczeniu urodzonego z genem Dewianta Szalonego Tytana inni Eternals obawiali się, że Mentor i Sui-San mogą począć kolejne zagrażające istnieniu całej rasy dziecko. To właśnie dlatego, już po wskrzeszeniu wcześniej zamordowanych rodziców antagonisty, uwięzili ich na zawsze w oddzielnych celach. Na tym jednak nie koniec: kobieta nie chce mieć więcej do czynienia z mężem, a A'Lars musi obserwować każde morderstwo dokonywane przez jego syna. Jedynym ratunkiem dla małżeństwa jest ewentualny atak Szalonego Tytana na Ziemię - gdyby jednak Thanos go przeprowadził, najprawdopodobniej wyłącznie w celu zabicia swoich rodziców.

Eternals: Thanos Rises #1 - plansze