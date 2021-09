Spider-Man - wiemy, czy Peter Parker umrze w komiksach. Ciocia May i Doktor Octopus zakochaną parą

Marvel

Dom Pomysłów podał kolejne szczegóły wydarzenia Spider-Man: Beyond, które otworzy nową erę w komiksowej rzeczywistości Pajączka. Przypomnijmy, że jego tytuł ma przejąć Ben Reilly, jednak jak do tej pory nie wiedzieliśmy, czy dojdzie do tego po ewentualnej śmierci Petera Parkera. Teraz Marvel potwierdza: Parker przeżyje batalię ze złoczyńcami w ramach Sinister War, lecz przez długi czas będzie on dochodził do siebie w szpitalu.

Herosem ma opiekować się Mary Jane; w grudniowym zeszycie Amazing Spider-Man #82, tuż po tajemniczym zniknięciu współlokatora Petera, ma on wraz z Watson prowadzić szpitalne śledztwo w tej sprawie. W tym samym czasie działający już jako Pajączek Reilly zmierzy się m.in. z Kravenem Łowcą i Morbiusem, starając się również wypełnić przedśmiertne życzenie Doktora Strange'a.

Już wczoraj donosiliśmy Wam, że począwszy od zeszytu Amazing Spider-Man #80 Ciocia May najprawdopodobniej odnowi swój dawny romans z... ikonicznym złoczyńcą, Doktorem Octopusem (warto dodać, że w 1974 roku o mały włos nie stanęli oni na ślubnym kobiercu). Znamy nowe detale tego wątku; jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym:

Twórcy połączą siły, aby doprowadzić do ponownego spotkania jednej z najbardziej kontrowersyjnych par w historii komiksów. Gdy jej bratanek znajdzie się na progu śmierci, May Parker nie będzie jedynie siedzieć z założonymi rękami, akceptując fakt, że dolegliwości Petera nie da się rozwiązać przy pomocy tradycyjnych środków. Ciocia May poszuka środków niekonwencjonalnych, typowych dla swojego dawnego narzeczonego, Doktora Octopusa.

Sam Octopus wejdzie na trajektorię kolizyjną z nowym Spider-Manem, jak i z wspierającą go organizacją Beyond Corporation.