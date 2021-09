World of Krypton pokaże nieznaną historię planety Supermana. Misja Jor-Ela i mała Supergirl

DC

DC oficjalnie ogłosiło powstanie 6-częściowej miniserii World of Krypton, za którą mają odpowiadać scenarzysta Robert Venditti i rysownik Michael Avon Oeming. Wiemy już, że w niespotykany do tej pory sposób podejdzie ona do historii tytułowej planety, ukazując m.in. misję ojca Supermana, Jor-Ela, który starał się ją ocalić przed nadchodzącą zagładą. W historii zobaczymy również doskonale znane postacie: Generała Zoda, Karę Zor-El aka Supergirl w dziecięcej wersji i psa Krypto jako szczeniaka.

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Kiedy katastrofalne w skutkach zdarzenie wstrząśnie naturalnym środowiskiem Kryptona, doprowadzi to do masowego wymierania na całej planecie. Jor-El, przewodniczący poważanej Cichej Rady Kryptona, wyruszy na misję, mającą na celu uratowanie jego świata - sęk w tym, że ten być może przekroczył już punkt, z którego nie ma powrotu. Ta rozpisana na 6 części historia rzuci nowe światło na znane z przeszłości Kryptona postacie, w tym Jor-Ela, generała Dru-Zoda, a nawet na młodziutką Karę Zor-El. Seria World of Krypton połączy konwencje akcji, kosmicznej przygody i intrygi politycznej w ramach opowieści, która traktuje tak o otaczającym nas świecie, jak i tym widocznym na kartach komiksu. Jeśli to wciąż was nie przekonuje: no cóż, pojawi się również Krypto jako szczeniak.

Oto materiały promocyjne:

World of Krypton - materiały promocyjne

Zeszyt World of Krypton #1 zadebiutuje w USA 7 grudnia.