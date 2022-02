Thanos wciąż pamięta, kto zabił go jako pierwszy. [SPOILER] zrobił to 45 lat temu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Donosiliśmy już Wam o zeszycie Silver Surfer: Rebirth #2, w którym tytułowy bohater najpierw miał wziąć się za łby z Thanosem, a później zostać jego nieoczekiwanym sojusznikiem - o powodach takiego obrotu spraw przeczytacie w tym miejscu. Przebieg wydarzeń faktycznie pokrywał się z zapowiedzią komiksu, jednak mało kto przypuszczał, że rozmowa obu postaci tuż przed połączeniem przez nich sił będzie miała aż tak szczery charakter.

Po konfrontacji z Silver Surferem Thanos, który chce powstrzymać tajemniczą siłą korzystającą z Kamienia Rzeczywistości, zabrał przeciwnika na swoją słynną farmę. Gdy Norrid Radd zapytał Szalonego Tytana, dlaczego ten nie zdecydował się poszukać pomocy w kwestii artefaktu u kogoś innego - choćby Adama Warlocka, antagonista odparł, że dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, Silver Surfer jest jedynym herosem, któremu Thanos ufa. Po drugie, to właśnie Warlock jako pierwszy zabił Tytana, który o tym nieustannie pamięta.

Tym samym złoczyńca potwierdził, że pierwszą postacią, która odebrała mu życie, jest Adam Warlock. Do tej sytuacji doszło w zeszycie Marvel Two-In-One Annual #2 z 1977 roku ze scenariuszem Jima Starlina. Gdy Avengers ruszyli do boju z Thanosem, Warlock zdołał wydostać się z Kamienia Duszy, a później zamienił on Szalonego Tytana w kamień.

Oto plansze z Silver Surfer: Rebirth #2:

Silver Surfer: Rebirth #2 - plansze

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze