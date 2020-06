The 100: sezon 7 - zwiastun, klip i zdjęcia z 6. odcinka. Co sugerują nowe plakaty?

CW

Nadciąga 6. odcinek 7. sezonu The 100. Pojawił się ogrom nowych materiałów promocyjnych, w tym zupełnie nowe plakaty przedstawiające bohaterów.

Każda postać oznaczona jest innym symbolem i planetą w danym kolorze - bez wątpienia są to planety połączone Anomalią. Symbole wyglądają jak tatuaże adeptów. Echo (Tasya Teles), Gabriel (Chuku Modu) i Hope (Shelby Flannery) dzielą zieloną planetę, podczas gdy Jordan (Shannon Kook), Murphy (Richard Harmon) i Raven (Lindsey Morgan) mają czerwoną. Clarke (Eliza Taylor) i Octavia (Marie Avgeropoulos) mają żółtą, a Bellamy (Bob Morley) i Sheidheda (JR Bourne) - niebieską.

Do tej pory poznaliśmy kilka planet - Alpha, znana również jako Sanctum i Skyring/Penance, gdzie dorastała Hope. Jest lodowa planeta, na której znalazła się Clarke, a także Bardo, gdzie przetrzymywana jest Octavia i prawdopodobnie Bellamy. Ostatnia, o której wiemy, to Etherea, choć nie posiadamy o niej niemal żadnych informacji. Wiele postaci dzieli te same planety na zdjęciach.

Zobaczcie nowe plakaty:

Nie wiemy też, co oznaczają symbole, poza tym, że są kodami do Anomalii, a tym samym tuneli czasoprzestrzennych między planetami. Możliwe, że każdy z symboli odpowiada jednemu z "poziomów" adeptów. Orlando był na poziomie 12, czyli jednym z najwyższych na Bardo.

Poniżej znajdziecie zwiastun, klip i zdjęcia z nadchodzącego odcinka.

Przypomnijmy, że w planach jest oficjalny spin-off. Jego pilotem będzie 8. odcinek 7, sezonu.