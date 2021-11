The Abandons - twórca Synów Anarchii szykuje serialowy western

fot. FX

Kurt Sutter ujawnił swój kolejny projekt serialowy. Będzie to western The Abandons. Projekt powstanie dla platformy Netflix, jednak nie wiadomo, kiedy twórca rozpocznie prace nad produkcją. Najpierw bowiem Sutter przygotowuje się do swojego pełnometrażowego, reżyserskiego debiutu pod tytułem This Beast, który opowie o walce trapera z nieuchwytną bestią, która pustoszy XVIII-wieczną angielską wioskę.

Jak stwierdził sam Sutter pomysł na serial wziął się z jego rozmyślań nad tym jak powstała La Cosa Nostra, czyli organizacja przestępcza nawiązująca do sycylijskiej mafii.

fot. FX

Akcja produkcji będzie dziać się około roku 1850 w miasteczku na granicy zachodniej, gdzieś pomiędzy Dakotami a Kalifornią. Produkcja opowie o grupie reprezentującej rodziny, które nie chcą sprzedać swojej własności bogatym właścicielom ziemskim. 1. sezon ma pokazać jak główni bohaterowie stają się banitami.