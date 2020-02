The Batman - nowe zdjęcia z planu. Czy to Catwoman?

The Batman to film w reżyserii Matta Reevesa, do którego zdjęcia trwają obecnie w Szkocji. Możemy zobaczyć, jak Glasgow na potrzeby filmu staje się Gotham, a także raz jeszcze dokładniej przyjrzeć się kostiumowi i motocyklowi herosa. Póki co zdjęcia przedstawiają jedynie dublera Roberta Pattinsona. Możemy też rzucić okiem na tajemniczego drugiego motocyklistę... A raczej motocyklistkę. Najprawdopodobniej jest to dublerka Zoë Kravitz, a zatem Catwoman! Nie jest to może kostium antybohaterki, jaki chcielibyśmy zobaczyć, ale wszystko przed nami.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. Zobaczcie zdjęcia (poniższy link do Daily Mail przekieruje Was do artykułu, w którym będziecie mogli przejrzeć całą galerię):

https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/1231545507551555586

A poniżej lekkie zbliżenie na (najprawdopodobniej) nową Catwoman:

https://twitter.com/BattinsonBatman/status/1230910734365863936

W sieci pojawiły się też nowe, fanowskie grafiki, przedstawiające Wayne'a-Pattinsona w kostiumie:

https://twitter.com/RyanPlatts/status/1231718160828641282

Przypomnijmy, że w obsadzie produkcji znajdują się m.in. Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano, Andy Serkis i Colin Farrell.

The Batman wejdzie na ekrany kin 25 czerwca przyszłego roku.