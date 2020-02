The Batman - który komiks inspiracją dla filmu? Wpis reżysera może to podpowiadać

Obecnie trwają prace na planie widowiska The Batman. W zeszłym tygodniu reżyser produkcji, Matt Reeves zaprezentował materiał wideo dający pierwsze spojrzenie na strój tytułowego bohatera. Natomiast niedawno twórca zamieścił na swoim Twitterze interesujące zdjęcie. Jest to plansza z komiksu Batman: Rok Pierwszy. Przedstawia ona powrót Bruce'a Wayne'a do Gotham, który wyrusza na misję zwiadowczą do dzielnicy East End. Może to być pierwsza podpowiedz, że reżyser rzeczywiście inspirował się tym komiksem przy tworzeniu historii, chociaż ponad rok temu zaprzeczał plotkom na ten temat. Dla przypomnienia jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że w filmie zobaczymy drugi rok działalności Mrocznego Rycerza Gotham.

W obsadzie znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako Gil Colson i Jayme Lawson jako Bella Real.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata.

The Batman - premiera filmu w USA 25 czerwca 2021 roku.