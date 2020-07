The Batman - powstanie specjalna infolinia dla ekipy filmu związana z koronawirusem

Źródło: DC

Widowisko The Batman ma powrócić we wrześniu do zdjęć w Wielkiej Brytanii po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Podobno mają zostać zlikwidowane wszelkie prace w lokacjach, a wszystkie ujęcia zostaną nakręcone w hali produkcyjnej. Jednak to nie jedyna forma bezpieczeństwa dla członków ekipy. Jak podaje Deadline Warner Bros szykuje specjalną infolinię, dzięki której osoby pracujące przy produkcji będą mogły anonimowo zgłaszać przypadki naruszenia protokołu bezpieczeństwa. Nie wiadomo jednak w jaki sposób dokładnie ta infolinia ma działać.

fot. materiały prasowe

W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real.

The Batman - premiera w październiku 2021 roku.