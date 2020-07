Batman założy zupełnie nowy strój. Czeka go ostateczna bitwa z Jokerem

Jorge Jimenez/DC

DC już teraz wypuściło do sieci materiały promocyjne, które mają zapowiadać październikowe komiksy; jednym z nich będzie Batman #100, określany przez część komentatorów jako kolejny "kamień milowy" w historii Mrocznego Rycerza. To ta opowieść ma być niezwykle istotna dla eventu The Joker War, w ramach którego tytułowy heros zmierzy się w "ostatecznym" pojedynku z Księciem Zbrodni.

Ujawniono, że Batman założy na siebie zupełnie nowy kostium - dominuje w nim niebieska kolorystyka, z kolei na klatce piersiowej widzimy świecący symbol nietoperza. Na grafikach zobaczycie także oblicze kolejnego złoczyńcy w świecie Mrocznego Rycerza, Ghost-Makera (widać go zaraz obok Jokera na ilustracji, na której zestawiono ze sobą Batmana i Księcia Zbrodni):

Batman #100 - materiały promocyjne

Warto zauważyć, że w trakcie The Joker War Książę Zbrodni przejął cały majątek Bruce'a Wayne'a, najprawdopodobniej wszedł on również w posiadanie arsenału jego broni. Scenarzysta James Tynion IV zapowiada Batman #100 jako konkluzję nie tylko tego eventu, ale również trwającej w komiksach od 80 lat batalii Mrocznego Rycerza i Jokera.