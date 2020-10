The Battle Of The Bulge: Winter War - zwiastun filmu wojennego Tomem Berengerem i Billym Zane'em

Screen z YouTube

The Battle Of The Bulge: Winter War to kontynuacja kiepsko ocenianego filmu Wunderland z 2018 roku, w którym wystąpili Tom Berenger i Steven Luke (Luke odpowiadał też za jego reżyserie). Aktorzy powrócą w nowej odsłonie, a towarzyszyć im będzie m.in. Billy Zane. Luke ponownie zajmie się również reżyserią.

W filmie porucznik Robert Cappa i jego pluton przygotowują się do drugiej fali brutalnej walki w ekstremalnych warunkach - muszą bronić cennych zasobów przed atakiem niemieckich żołnierzy.

Zwiastun zobaczycie poniżej: