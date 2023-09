The Bikeriders - zwiastun filmu o gangu motocyklowym. Tom Hardy vs Austin Butler

fot. materiały prasowe

The Bikeriders to nowy film w reżyserii Jeffa Nicholsa, który powraca po kilku latach przerwy. Ma on na koncie tak nieźle oceniane filmy jak Loving, Take Shelter, Uciekinier oraz Midnight Special. Jego najnowszy film The Bikeriders miał już preimerę festiwalową i został nieźle przyjęty. Ma on 90% pozytywnych recenzji krytyków.

The Bikeriders - zwiastun

The Bikeriders - opis filmu

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Główne role grają Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon, Boyd Holbrook i Norman Reedus. Jeff Nichols wyreżyserował na podstawie swojego scenariusza.

The Bikeriders - premiera w USA odbędzie się 1 grudnia. Na razie film nie ma daty w Polsce.