The Boys - Jeffrey Dean Morgan może zagrać w 4. sezonie. Kolejna gwiazda Nie z tego świata trafi do serialu?

fot. AMC

The Boys zatrząsł Internetem po tym, jak na platformę Amazon Prime Video trafił szósty odcinek 3. sezonu pt. Bohaterogazm. Jedną z postaci, które odegrały ważniejszą rolę w tym epizodzie był Soldier Boy, w którego wciela się Jensen Ackles. To za sprawą Erica Kripke, czyli showrunnera serialu, aktor dołączył do obsady w tej serii. Znają się ze wspólnej pracy przy serialu Nie z tego świata. Okazuje się, że w potwierdzonym czwartym sezonie The Boys, widzowie mogą zobaczyć kolejne znajome twarze z produkcji od stacji The CW.

Showrunner w wywiadzie dla E! News potwierdził, że prowadzi aktywne rozmowy, aby w nowym sezonie zagrał Jeffrey Dean Morgan, który jest wielkim fanem The Boys. Gwiazda The Walking Dead i Kripke znają się z planu Nie z tego świata, w którym aktor zagrał w dwóch pierwszych seriach, wcielając się w ojca Deana (Ackles) i Sama (Jared Padalecki) Winchesterów. Już wcześniej mówiło się o ewentualnym dołączeniu Morgana do obsady w drugim sezonie, ale nie pozwalał na to jego napięty terminarz. Z podobnymi problemami również teraz mierzy się Kripke, ponieważ aktor ma w planach zdjęcia do spin-offa The Walking Dead - Isle Of The Dead.

Próbujemy wymyślić coś na czwarty sezon. Nic nie jest jeszcze sfinalizowane, ale on i ja rozmawiamy, piszemy e-maile i sprawdzamy, czy możemy to zrobić z jego napiętym harmonogramem. Więc bądźcie czujni.

Twórca również chętnie zobaczyłby w The Boys kolejną gwiazdę Nie z tego świata - Jareda Padaleckiego.

W mgnieniu oka umieściłbym Jareda [Padaleckiego] w serialu. To znaczy, jest naprawdę zajęty w swoim królestwie w Austin, ale gdyby chciał zagrać, umieściłbym go w serialu natychmiast.

W Austin odbywają się zdjęcia do serialu Walker, w którym Padalecki gra tytułową rolę. To oznacza, że jego terminarz też mocno wypełniony pracą. Warto przypomnieć, że ta trójka aktorów spotkała się ponownie po latach na planie Nie z tego świata, aby nakręcić jeden odcinek w 14. sezonie. Poniżej znajduje się zdjęcie z aktorami ze wspomnianej produkcji - od lewej Ackles, Padalecki i Morgan.

fot. The CW

The Boys - premiera 7. odcinka 1 lipca na Amazon Prime Video.